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奧運羽球／雅典慘案再現！石宇奇爆冷落敗 中國男單20年來首度無人4強

聯合新聞網／ 綜合報導
石宇奇敗於昆拉武特後，中國羽球男單本屆全軍覆沒。 新華社
石宇奇敗於昆拉武特後，中國羽球男單本屆全軍覆沒。 新華社

在今日中國羽球男單第1種子石宇奇在8強戰以12：21、10：21敗給泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）後，本屆奧運中國2名男單代表皆遭到淘汰，自雅典奧運後首度無人踏入4強戰場。

中國羽球歷年戰力雄厚，2000年、2008年、2012年以及2016年皆有人問鼎金牌，傳奇球星林丹更是在2008年與2012年達成連霸壯舉。2004年雅典奧運則為史上最差成績，兩位名將林丹、鮑春來先後落敗，8強賽中國最後希望的陳宏也敗於南韓選手孫升模手下，孫升模在該屆獲得銀牌。這是自1992年巴塞隆納奧運後中國隊的最差成績。

昆拉武特爆冷擊敗世界第一的石宇奇。 新華社
昆拉武特爆冷擊敗世界第一的石宇奇。 新華社

在雅典奧運後，中國從2008、2012、2016、2020都辦法在4強露面，上屆靠諶龍一路挺進至決賽，最終奪下銀牌。本屆中國男單由世界球王石宇奇及杭州亞運男單金牌李詩灃出征，想不到李詩灃在16強以21：23、15：21遭新加坡駱建佑拍下，如今石宇奇也不幸落馬，中國男單自雅典奧運後再度無人晉級4強。

杭州亞運男單金牌李詩灃在16強賽以0比2不敵新加坡選手駱建佑。 新華社
杭州亞運男單金牌李詩灃在16強賽以0比2不敵新加坡選手駱建佑。 新華社

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