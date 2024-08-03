奧運網球／生涯榮耀滿滿獨缺這一項 約克維奇盼圓金牌夢

充滿熱切期待的塞爾維亞網球老將約克維奇（Novak Djokovic）今天首度闖進奧運網球男子單打金牌戰，將與西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）捉對廝殺，稱打進奧運金牌賽讓他如釋重負，盼為國爭取更高榮譽。

法新社報導，巴黎奧運男單頭號種子約克維奇雖坐擁24座大滿貫冠軍，卻仍在尋求可望而不可及的奧運男單金牌頭銜。他今天在4強賽中以6比4、6比2擊敗義大利新星穆薩提（Lorenzo Musetti）。

阿爾卡拉斯稍早以6比1、6比1直落二擊敗加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），成為自1988年網球項目重返奧運以來，打進男單決賽最年輕的選手。

4日在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉行的金牌戰，將是兩人第7度交手。阿爾卡拉斯日前才在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）男單決賽中擊敗約克維奇。

約克維奇說：「這是天大的解脫，因為我從未打進奧運金牌戰，即使我覺得我在奧運打得很好。」他在歷屆奧運只拿過一面銅牌，是在2008年北京奧運。

他說：「所以，無論週日戰況如何，能夠首次為我的國家取得更高的獎牌，是一項莫大榮耀。我會全力以赴爭取金牌。毫無疑問，這場比賽意義重大。」

阿爾卡拉斯則表示：「力拚金牌是今年初以來的目標，現在我們只差一場比賽就能摘下金牌。」

阿爾卡拉斯說：「決賽對我和西班牙人民來說非常重要，但我會試著不去想它有多重要，而是將專注於比賽上。」