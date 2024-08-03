奧運游泳／無緣重現上屆兩金之旅 日本泳后：享受有觀眾的奧運

勇奪東京奧運女子200公尺及400公尺個人混合泳雙料金牌的日本泳后大橋悠依，今天在巴黎奧運女子200公尺個人混合泳準決賽遭淘汰，不過，她說很享受夢寐以求有觀眾進場的奧運。

日本讀賣新聞報導，另一位日本女泳將松本信步，同樣未能晉級決賽。

大橋今天在前半段還能保持在前段位置，但在蛙式及自由式的後半段游得吃力，遭其他選手追上落後。

2021年舉行的東奧受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐影響，並未開放觀眾入場觀戰，當年25歲的大橋在無觀眾的東奧勇奪雙金後，決定繼續挑戰巴黎奧運。

不過，大橋在本次參與巴黎奧運日本代表隊選拔時，未能在400公尺個人混合泳取得出賽資格，僅拿到200公尺個人混合泳門票。

大橋今天在女子200公尺個人混合泳游出2分10秒94的分組第6名、總排名第12名成績無緣晉級決賽，儘管未能達到自己期望的2分9秒目標，但她仍率直地說：「很遺憾無法提升成績，但很享受夢寐以求有觀眾進場的奧運。」

大橋還說：「在東奧後，我經歷了許多艱難的時刻，但我為自己選擇的道路感到自豪。」

大橋2021年7月25日在東奧女子400公尺個人混合泳奪金，是繼日本選手田島寧子在2000年雪梨奧運獲得銀牌以來，時隔21年再有日本女子選手在此項目奪牌。

大橋緊接著又在同年7月28日的東奧女子200公尺個人混合泳項目奪金，成為日本第一位在一屆奧運拿下兩面金牌的女泳將。

松本信步未能晉級決賽，掩面哭泣。 法新社

日本電視台（Nippon TV）報導，首度出賽奧運女子200公尺個人混合泳的22歲松本信步，今天在準決賽以2分11秒85的分組第8名、總排名第14名成績遭淘汰。

松本今天開賽時還能緊跟對手，但後半段遭拉開在該組殿底，終場成績比過去個人最佳成績慢了近2秒，賽後離場時忍不住掩面哭泣。

松本說，從獲選出賽巴黎奧運後，得到很好的練習環境，沒想到卻以這樣的成績跟排名作收，真的非常遺憾，「我一直以拿出個人最佳成績希望能闖進決賽作為目標而努力，今天的結果真的很令人遺憾」。

她擦去眼淚說，希望4年後能用更好的排名爭奪獎牌，也希望在日本國內能一直保持第一。