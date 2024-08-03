奧運游泳／「飛魚」後首見！法國年輕泳將豪奪4金狂寫紀錄
法國年輕泳將馬向（Leon Marchand）先前以不到2小時的時間就豪取200公尺蛙式、蝶式金牌，接著又在400混合式中奪金，今天再度稱霸200公尺混合式，單屆奧運4金成為了繼美國名將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）後第4人。
22歲的馬向本屆奧運在男子200公尺蛙式、200公尺蝶式、400公尺個人混合式都已經摘下金牌，今天又以破費爾普斯奧運紀錄的1分54秒06成績登頂，被譽為是「飛魚」接班人。
在此之前，只有1972年美國的史必茲（Mark Spitz）、1988年東德的歐托（Kristin Otto）以及2004與2008年的費爾普斯曾在單屆游泳個人項目奪下4金，馬向成為史上第4人。對此他表示：「這太瘋狂了，他們都是傳奇，我不認為我現在意識到這有多重要，或許過幾天就會了。」
馬向的優異表現儼然讓他成為地主國最閃耀的一顆星，他的魅力不只展現在游泳場館裡，當他收下第4枚金牌時，正在舉行十項全能400公尺預賽的法蘭西體育場（Stade de France）爆出熱烈歡呼，比賽甚至因此延後開始。
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