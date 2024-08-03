奧運羽球／剛奪金就被求婚！中國羽球女將感動淚灑球場

中國羽球混雙組合黃雅瓊／鄭思維擊敗南韓組合金元昊／鄭娜銀，順利奪金。而在拿到金牌後，黃雅瓊的男友，同時也是羽球男雙國手劉雨辰突然現身，單膝跪地向黃雅瓊求婚，突如其來的浪漫發展讓黃雅瓊在奪金後2度落淚。

黃雅瓊／鄭思維本場比賽火力全開，以21 ：8、21 ：11的比數，直落二擊敗南韓對手結束比賽，只用了41分鐘就奪下金牌。 而劉雨辰在黃雅瓊準備離開會場時現身，捧著花束並秀出戒指，單膝跪地問出：「可以嫁給我嗎？」黃雅瓊驚喜落淚，並回應：「我願意！」劉雨辰隨後為黃雅瓊戴上戒指，讓黃雅瓊在一夜之間喜提金牌與婚戒。

A gold medal and a ring. 🥇💍



What a memorable day for 🇨🇳 Huang Ya Qiong at #Paris2024! 🫶#Badminton #Olympics pic.twitter.com/NZzHZi6m5H — BWF (@bwfmedia) 2024年8月2日

黃雅瓊也在微博發文分享：「巴黎賽場上有掌聲，有汗水，也有我們用一生愛一人的承諾」；劉雨辰也轉發寫下，「你是世界的冠軍，更是我的冠軍，也是我此生唯一。」 黃雅瓊受訪時表示，「這個夏天圓滿的不能再圓滿了，開心到不知道怎麼表達，也有點詞窮了」。她也透露，賽前除了自己外，其實隊上的大家都知道求婚環節了。

劉雨辰是大陸羽球國家隊的男雙選手，本屆奧運與歐烜屹參賽，在小組賽面對「麟洋配」王齊麟／李洋，結果以1:2落敗出局。