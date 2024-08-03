奧運游泳／斯洛伐克女泳將游完「暈倒泳池邊」！戴氧氣罩被抬出場 嚇壞觀眾

巴黎奧運各項賽事戰況激烈，但2日游泳比賽發生一起小插曲，斯洛伐克選手波托茨卡（Tamara Potocká）在完成女子200公尺混合式預賽後，突然倒在泳池邊，緊急被場邊醫護人員用擔架抬離現場。

衛報報導，21歲的波托茨卡2日在女子200公尺混合式預賽中，以2分14秒20的時間完成賽事，並在比賽中獲得第7名。然而，波托茨卡在爬出水面後，突然就在泳池邊倒地不起，嚇壞許多現場觀眾。

場邊醫護人員隨即上前查看狀況，並為波托茨卡戴上氧氣面罩後，用擔架將她抬離現場，送院接受緊急治療。

事後官方表示，波托茨卡目前已恢復意識，但由於她仍需接受進一步的醫療評估，因此官方暫時還無法透露其他詳細狀況。