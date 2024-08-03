聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運游泳／斯洛伐克女泳將游完「暈倒泳池邊」！戴氧氣罩被抬出場 嚇壞觀眾
巴黎奧運各項賽事戰況激烈，但2日游泳比賽發生一起小插曲，斯洛伐克選手波托茨卡（Tamara Potocká）在完成女子200公尺混合式預賽後，突然倒在泳池邊，緊急被場邊醫護人員用擔架抬離現場。
衛報報導，21歲的波托茨卡2日在女子200公尺混合式預賽中，以2分14秒20的時間完成賽事，並在比賽中獲得第7名。然而，波托茨卡在爬出水面後，突然就在泳池邊倒地不起，嚇壞許多現場觀眾。
場邊醫護人員隨即上前查看狀況，並為波托茨卡戴上氧氣面罩後，用擔架將她抬離現場，送院接受緊急治療。
事後官方表示，波托茨卡目前已恢復意識，但由於她仍需接受進一步的醫療評估，因此官方暫時還無法透露其他詳細狀況。
斯洛伐克隊領隊伊凡娜（Ivana Lange）在聲明中表示，波托茨卡當時只是氣喘發作，加上未攜帶吸入器，才導致後續的問題，波托茨卡目前已接受治療，情況受控，醫生表示將再持續觀察幾個小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言