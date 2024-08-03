奧運網球／捷克網球混雙搭檔奧運前分手 奪金後互動加溫成焦點

奧運網球混雙決賽由來自捷克的絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／馬哈奇（Tomas Machac）擊敗中國的張之臻／王欣瑜，奪得金牌，賽後兩人在頒獎台上的親密互動也成為了現場媒體關注的焦點。

這對金牌搭檔過去曾有一段情，但在本屆奧運賽前宣布分手以專心備賽，雖然兩人在男女的單雙打都已被淘汰，但在混雙攜手一路闖進金牌賽，在決賽中以6：2、7：5、10：8順利奪金，在頒獎台上兩人的互動十分親密，引起現場媒體與觀眾的好奇。

Teammate chemistry ✅



Olympic Gold medals ✅



Congrats to Tomas Machac and Katerina Siniakova for winning the mixed doubles championship at the Paris Olympics! pic.twitter.com/oaf66r24e0 — Cincinnati Open (@CincyTennis) 2024年8月2日

面對媒體是否還在交往的提問，這對搭檔的回答更讓眾人陷入迷霧裡，馬哈奇先是翻了個白眼，絲妮柯娃接著回答道：「這是我們的私事，你們不需要知道。」馬哈奇插嘴道：「這是機密！」絲妮柯娃又笑稱：「我喜歡看到你們一頭霧水的樣子。」