奧運柔道／巴西柔道終奪首金 25歲蘇薩將榮耀獻給過世祖母

2024年巴黎奧運開幕一週後，巴西終於迎來首面金牌，蘇薩（Beatriz Souza）擊敗以色列運動員赫爾什科（RazHershko），成為柔道女子78公斤以上級冠軍。

這是25歲的蘇薩首次參加奧運即奪得金牌，在接受巴西媒體訪問時表示，希望自己的成績可以激勵巴西各地的孩子，讓更多人感到驕傲，「我想向大家證明，如果你願意，就可以征服世界」。

蘇薩還說，這面金牌也代表黑人的勝利，並將得獎的榮耀獻給2個月前去世的祖母。

這是巴西在巴黎奧運獲得的第7面獎牌、柔道的第3面獎牌。除了蘇薩的金牌外，利馬（Willian Lima）在柔道男子66公斤級獲得銀牌，畢門達（LarissaPimenta）在柔道女子52公斤級獲得銅牌。

巴西柔道好手蘇薩將金牌榮耀獻給過世的祖母。 法新社

另外4面獎牌包括女子體操團體銅牌、安德拉德（Rebeca Andrade）女子體操個人全能奪銀、李爾（Rayssa Leal）在女子滑板街式賽獲得銅牌、邦芬（Caio Bonfim）在男子20公里競走拿下銀牌。

柔道是為巴西贏得最多獎牌的奧運項目，自1984年洛杉磯奧運以來，巴西連續11屆奧運有柔道運動員登上頒獎台，共獲得5金、4銀、18銅。在世界排名中，巴西是奧運史上獲得獎牌第5多的國家。