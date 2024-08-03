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奧運拳擊／性別爭議續延燒！義大利退賽女拳手改口致歉：想給對手一個擁抱

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
義大利選手卡里妮（圖左）1日在巴黎奧運拳擊女子66級公斤16強賽中，僅打46秒就放棄比賽，並質疑阿爾及利亞選手凱莉芙（圖右）的性別，引發國際熱議。美聯社
義大利選手卡里妮（圖左）1日在巴黎奧運拳擊女子66級公斤16強賽中，僅打46秒就放棄比賽，並質疑阿爾及利亞選手凱莉芙（圖右）的性別，引發國際熱議。美聯社

義大利選手卡里妮（Angela Carini）1日在巴黎奧運拳擊女子66級公斤16強賽中，僅打46秒就放棄比賽，並質疑阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif）的性別，引發國際熱議。對此，卡里妮2日接受媒體採訪時向凱莉芙公開致歉，試圖結束整場風波。

卡里妮1日與凱莉芙交手時慘遭打中臉部，最後決定在開賽第46秒放棄比賽，也拒絕與凱莉芙握手，卡里妮在拳擊場上跪地落淚的畫面，引起全球關注。

卡里妮表示，開賽後挨了幾拳之後，她的鼻子感到劇烈疼痛，讓她不得不退賽，並強調這不是發表政治聲明、也不是拒絕與凱莉芙比賽，而是「無法完成比賽」。

卡里妮的棄賽，引發了關於凱莉芙和台灣選手林郁婷的性別風波與討論，甚至許多各國政要及名人都紛紛發表意見。

義大利總理梅洛尼在賽後受訪時表示，「具有男性遺傳特徵的運動員不該參加女子比賽」。美國前總統川普也在自家社群平台上說，「我會讓男人遠離女人的運動！」。

儘管國際奧會與巴黎奧會籌委會都已發聲明，所有參與拳擊比賽的選手都符合資格，但爭議依然未歇。

對此，卡里妮2日接受義大利媒體《米蘭體育報》訪問時則向凱莉芙致歉，稱「我為我的對手感到抱歉。如果國際奧委會說她可以參加比賽，我尊重這個決定。」。並強調很遺憾沒有與凱莉芙握手，「如果再次遇到她，我會給她一個擁抱。」

卡里妮緩頰說，「所有這些爭議確實讓我感到難過，我也為我的對手感到難過，她與這件事無關，和我一樣只是為了戰鬥。」

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