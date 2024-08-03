奧運網球／約克維奇晉級男單決賽 將與阿爾卡拉斯爭金
2024巴黎奧運今天舉行網球男單4強賽，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）直落二擊敗義大利選手穆薩提（Lorenzo Musetti）晉級金牌戰。
法新社報導，第一種子喬科維奇今天在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）以6-4、6-2獲勝後，將與西班牙「小盤牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）爭冠。
擁有24座大滿貫賽金盃的約克維奇，現正努力爭取生涯首面奧運金牌。
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