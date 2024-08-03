奧運田徑／混合4x400公尺預賽 美國刷新世界紀錄
2024巴黎奧運今天舉行田徑混合4X400公尺預賽，美國隊以3分7秒41成績，刷新世界紀錄。
法新社報導，參加本屆奧運田徑混合4X400公尺預賽的美國隊選手，分為諾伍德（Vernon Norwood）、李特（Shamier Little）、戴德蒙（Bryce Deadmon）和布朗（Kaylyn Brown），他們今天跑出3分7秒41佳績，改寫3分8秒80的前世界紀錄。
當時這項紀錄由美國隊去年在布達佩斯（Budapest）比賽時所創。
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