奧運田徑／混合4x400公尺預賽 美國刷新世界紀錄

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
巴黎奧運田徑混合4X400公尺預賽，美國選手布朗（前）衝過終點線，贏得預賽第一名並打破世界紀錄。 路透社
巴黎奧運田徑混合4X400公尺預賽，美國選手布朗（前）衝過終點線，贏得預賽第一名並打破世界紀錄。 路透社

2024巴黎奧運今天舉行田徑混合4X400公尺預賽，美國隊以3分7秒41成績，刷新世界紀錄。

法新社報導，參加本屆奧運田徑混合4X400公尺預賽的美國隊選手，分為諾伍德（Vernon Norwood）、李特（Shamier Little）、戴德蒙（Bryce Deadmon）和布朗（Kaylyn Brown），他們今天跑出3分7秒41佳績，改寫3分8秒80的前世界紀錄。

當時這項紀錄由美國隊去年在布達佩斯（Budapest）比賽時所創。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球麟洋配闖進金牌戰 李洋最後一舞要展現台灣精神
▪ 拳擊林郁婷首戰獲勝 性別爭議外媒大陣仗卻撲空
▪ 舉台灣加油標語遭陌生男搶走 球迷委屈流淚
▪ 八村壘傷退日本3連敗了 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚金牌 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運圖輯／周天成不敵印度好手 連三屆止步8強

奧運柔道／法國希內男子100公斤以上量級奪冠 創紀錄4金

奧運羽球／台灣應援旗遭硬搶 駐法處：協助報警並與奧會溝通

奧運羽球／未能完成台灣男單的夢想 周天成嘆：再加油

相關新聞

奧運射箭／南韓瘋射箭 蓋假奧運場館練習

巴黎奧運不只是法國主場，也是「歐洲主場」，正在榮軍院廣場進行的射箭賽，無疑是亞洲勢力最大的場地，甚至可用「南韓主場」形容...

奧運網球／球后斯威雅蒂直落二克敵 本屆女單只摘銅

波蘭籍球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）昨天在巴黎奧運網球女單4強賽爆冷敗給中國女將鄭欽文後，今天擊敗斯洛伐克選手史...

奧運體操／天后也備感壓力 巴西安德拉德讓拜爾斯神經繃緊

巴西體操女將安德拉德（Rebeca Andrade）連續兩次勇奪奧運女子個人全能項目銀牌，不過今年這面獎牌看起來尤其甜美...

奧運網球／阿爾卡拉斯闖進奧運網球男單決賽 史上最年輕

西班牙21歲新星「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以直落二擊敗加拿大選手奧格-阿里辛，成為奧運史上晉...

奧運射箭／饒舌天王改行射箭？義大利選手撞臉阿姆爆紅 網瘋傳對比照

美國饒舌天王阿姆改行射箭還參加奧運？英國每日鏡報報導，社群媒體X網友近來瘋傳義大利射箭選手內斯波利（Mauro ...

奧運拳擊／「文化戰爭」席捲奧運女子拳賽 國際奧會：這不是跨性別案例

「台灣拳后」林郁婷與阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif）近日成為2024巴黎奧運的輿論焦點，國際奧會（IOC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。