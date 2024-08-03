奧運柔道／法國希內男子100公斤以上量級奪冠 創紀錄4金
2024巴黎奧運柔道男子100公斤以上量級今天進行決賽，法國名將希內（Teddy Riner）擊敗韓國好手金民宗（Kim Minjong）奪冠，成為奧運史上柔道項目首位4金得主。
希內這次奪金後，讓他在奧運賽事迄今共獲4面金牌，還包括2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，以及東京奧運柔道混合團體金牌。
希內明天也有機會在柔道混合團體賽中再添一面獎牌。
本屆巴黎奧運柔道男子100公斤以上量級銀牌為金民宗，塔吉克的拉希莫夫（Temur Rakhimov）和烏茲別克的尤蘇波夫（Alisher Yusupov）獲得銅牌。
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