奧運柔道／法國希內男子100公斤以上量級奪冠 創紀錄4金

2024巴黎奧運柔道男子100公斤以上量級今天進行決賽，法國名將希內（Teddy Riner）擊敗韓國好手金民宗（Kim Minjong）奪冠，成為奧運史上柔道項目首位4金得主。

希內這次奪金後，讓他在奧運賽事迄今共獲4面金牌，還包括2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，以及東京奧運柔道混合團體金牌。

希內明天也有機會在柔道混合團體賽中再添一面獎牌。

本屆巴黎奧運柔道男子100公斤以上量級銀牌為金民宗，塔吉克的拉希莫夫（Temur Rakhimov）和烏茲別克的尤蘇波夫（Alisher Yusupov）獲得銅牌。