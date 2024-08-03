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奧運射箭／南韓瘋射箭 蓋假奧運場館練習

聯合報／ 特派記者藍宗標
南韓射箭女團完成10連霸不敗傳說。 新華社
南韓射箭女團完成10連霸不敗傳說。 新華社

巴黎奧運不只是法國主場，也是「歐洲主場」，正在榮軍院廣場進行的射箭賽，無疑是亞洲勢力最大的場地，甚至可用「南韓主場」形容，每天都湧進大批南韓民眾為國家隊加油，在大太陽底下賣力吶喊，往往也能等到自己想要的結果，被喻為穩賺不賠的法國之旅。

南韓代表團在本屆奧運奪下前六面金牌中，有兩面來自射箭，分別是男、女團體賽。尤其女團最誇張，從一九八八年漢城奧運開始，已經完成十連霸，簡單說起來就是從未有其他國家在這個項目奪金，難怪歷屆賽事都能吸引無數南韓人遠赴各國，就是為了直擊國家隊勝出那一刻，幾乎不會失望而歸。

就讀南韓外國語大學的廿四歲學生金正云，在本屆奧運擔任南韓ＫＢＳ電視台約聘人員，談到為何南韓人如此熱愛射箭的原因，主要就是奪勝機率很高，因此特別受到歡迎，很多民眾願意砸大錢飛到巴黎觀戰，現代集團全力贊助國家隊，老闆更是親自來到花都。

南韓射箭長期獨霸奧運，被各國喻為「大魔王」。

金正云向本報記者證實，南韓射箭隊為了巴黎奧運，確實先在國內打造一座預想場地，模擬比賽可能碰到的各種情況，包括觀眾鼓譟聲、比賽氣氛都在其中，讓選手先習慣這種環境，就連下雨天也是模擬場景之一。

他說，只要能在南韓全國賽獲勝，奪下奧運參賽權，基本上沒有太大意外，就是奧運金牌了。

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