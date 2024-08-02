奧運網球／球后斯威雅蒂直落二克敵 本屆女單只摘銅
波蘭籍球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）昨天在巴黎奧運網球女單4強賽爆冷敗給中國女將鄭欽文後，今天擊敗斯洛伐克選手史科米多娃（Anna Karolina Schmiedlova）摘下銅牌。
法新社報導，斯威雅蒂以6比2、6比1輕取史科米多娃，比賽歷時1小時，由斯威雅蒂主宰全場，戰況呈現一面倒。
斯威雅蒂為當今世界球后，坐擁5座大滿貫冠軍，包括在4屆法網及1屆美網封后，本來是這屆奧運女單奪冠大熱門。
但斯威雅蒂昨天在女單4強賽，爆冷敗給中國女將鄭欽文，而鄭欽文成為首位在奧運網球單打進入決賽的中國選手。
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