奧運體操／天后也備感壓力 巴西安德拉德讓拜爾斯神經繃緊

巴西體操女將安德拉德（Rebeca Andrade）連續兩次勇奪奧運女子個人全能項目銀牌，不過今年這面獎牌看起來尤其甜美，因為她讓體操天后拜爾斯（Simone Biles）經歷一番苦戰。

路透社報導，現年25歲、第3次參加奧運的安德拉德或許不曾幻想過今天可以擊敗拜爾斯，但舉世最多體操獎牌得主拜爾斯在決賽當晚可不這麼認為。

拜爾斯告訴記者：「我才不想再和蕾貝卡（安德拉德的名字）比拚，我好累…她太接近了，我從沒遇過如此接近的選手，所以這確實讓我神經繃緊，也激發出我最好的狀態。」

拜爾斯在高低槓中失誤，而身穿黃色緊身衣、閃閃發光的安德拉德在這個項目則完美落地，讓她在最後地板項目開賽前，僅以0.166分之差落後拜爾斯。

拜爾斯稱讚安德拉德是「了不起的運動員」，迫使她在最後的地板項目中「使出殺手鐧」。

也多虧第一項跳馬時，27歲的拜爾斯使出高難度的「尤爾琴科屈體兩周」（Yurchenko double pike），最終以1.199分之差勝出，才保住生涯第6面奧運金牌。而此高難度動作已因她而重新命名為「拜爾斯II」。

當拜爾斯一臉笑意完成最後姿勢時，安德拉德也露出燦爛笑容。安德拉德回想那一刻時說：「我為她感到非常驕傲。」

安德拉德3年前在東京奧運已締造歷史。她在個人全能項目僅次於美國隊的李伊（Sunisa Lee）而摘銀，成為巴西第一位競技體操奧運獎牌得主。3天後，她又在跳馬項目中贏得金牌。

安德拉德在貧困的單親家庭中成長，家中還有6位兄弟姊妹。她表示，這很可能是生涯最後一次出賽奧運全能項目。

安德拉德和拜爾斯將於3日和5日出戰跳馬、平衡木和自由體操決賽。