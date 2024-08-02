巴黎奧運／日本運動員被盜痛失10萬財物 婚戒＋項鍊不翼而飛

巴黎奧運會期間盜竊案頻發，多國運動員被盜。共同社7月30日引述消息人士指，一名匿名日本七人橄欖球運動員29日遭盜竊，其選手村房間內珠寶和現金不翼而飛，其中包括結婚戒指、項鍊，價值合共約3,000歐元（約新台幣10萬元）。

報導指這名運動員外出歸來後，回到房間時才發現財物消失，於是向警方報案。日本奧組委在事後提醒運動員及工作人員，注意保管貴重物品。

不僅運動員被盜，遊客與觀眾亦遭殃，一名卡塔爾王室成員7月27日就因被盜損失至少11個Hermès手袋。

阿根廷奧運足球隊則曾講述在訓練場遭偷竊一事，主帥馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）7月24日稱，「有賊人進入我們的訓練場地，我們遭偷竊了，泰亞高艾美達（Thiago Almada）的個人物品、手錶、珠寶被偷了。」

巴黎奧運會發言人德尚（Anne Descamps）8月1日在記者會回應稱，已就選手失竊事件向警方報案，強調選手村是個非常安全的地方，裝有逾180個閉路電視鏡頭，大會致力於確保選手安全。

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文章授權轉載自《香港01》