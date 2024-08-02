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奧運羽球／不敵中國組合無緣金牌 日本羽球女神志田千陽哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
志田千陽(左)。 新華社
志田千陽(左)。 新華社

日本羽球女神志田千陽與松山奈未在巴黎奧運羽球女雙4強，以16：21、19：21不敵中國大陸組合劉聖書／譚寧，金牌夢碎，明天晚上9點將爭取銅牌。

志田千陽／松山奈未直落二被淘汰，據日本媒體報導，她們賽後落淚，志田千陽受訪時表示，「整場比賽都是對手掌控節奏，我們有做準備，但對方發球表現超出我們想像，並且不給我們進攻機會，總結來說，對方表現更好。」

志田千陽。 路透
志田千陽。 路透

明天晚上9點志田千陽／松山奈未要在銅牌戰面對馬來西亞組合陳康樂／蒂娜（Thinaah Muralitharan）。女雙金牌戰則上演「中國內戰」，明天晚上10點10分，由劉聖書／譚寧對決陳清晨／賈一凡。

談到明天銅牌戰，志田千陽表示，「只能切換心態，希望我們不要因為獎牌想太多，把明天比賽當復仇戰來打。」松山奈未則樂觀地說，「能繼續比賽很幸福，明天我們也要一起加油。」

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