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奧運拳擊／JK羅琳再質疑拳手性別 轟阿爾及利亞女將：男人打女人是娛樂？

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
阿爾及利亞拳擊女將哈利夫。路透
阿爾及利亞拳擊女將哈利夫。路透

我國拳擊女將林郁婷捲入性別爭議，遭知名小說家JK羅琳（J.K. Rowling）等人質疑性別。阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif）也陷入相關爭議。她在奧運女子66公斤級16強賽讓義大利對手卡里尼（Angela Carini）僅打46秒就落淚棄賽。英國每日郵報指出，JK羅琳賽後猛烈抨擊「這根本是以一名男子在公開場合毆打一名女子取樂」，還說哈利夫是個「欺凌人的騙子」，並譴責奧運主辦方允許這種比賽繼續進行是「可恥的」。

連義大利總理梅洛尼也發聲力挺自家選手。她說：「在我看來，這不是一場公平競爭，事實上有鑑於阿爾及利亞選手血液中的睪固酮濃度，這場比賽似乎一開始就不公平。」

奧運主辦方很快發聲為哈利夫辯護，抨擊大眾對於雙性人的「侵犯」和「歧視」。哈利夫也在社群媒體轉發了主辦方的聲明，並寫道：「讚美神，這是個神聖的正義。」

哈利夫生來就有「性發展障礙」（DSD），她出生時被認為是女嬰，被當作女性扶養長大，但進一步檢測後可能會發現她同時具有男性和女性的生物學特徵。

儘管如此，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）及國際奧委會（IOC）2日聲明表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定，與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡皆以他們的護照登載為準，且這些規則也適用資格賽期間。也就是說，林郁婷和哈利夫皆符合參賽資格。

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