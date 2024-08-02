奧運桌球／打下林昀儒17歲法國新星 4強賽遭樊振東完全輾壓

中國桌球名將樊振東和法國17歲新星勒布朗（Felix Lebrun）昨天都以7局險勝對手，今天兩人在4強賽交手，樊振東完全掌控局面，以11：8、11：6、11：7、11：5直落四輕鬆拿下。

樊振東面臨大批法國球迷進場觀戰，加上中國最後希望的壓力，首局狀態不錯以11：8拿下。第2局樊振東一度以5：6落後，但他突然發動猛攻，連拿6分再下一城。

第3局勒布朗先取得4：1優勢，但樊振東連拿4分超前，迫使勒布朗喊暫停，不過樊振東仍掌控主動權，以11：7強勢拿下。第4局勒布朗連續回擊失誤，樊振東展現穩定性，取得6個賽末點，最終以11：5拿下勝利。