奧運桌球／樊振東首局遭爆打卻驚見中國選手偷笑 網友氣炸肉搜出征

2024巴黎奧運男子桌球單打8強賽，中國名將樊振東面臨張本智和強力挑戰，雙方力戰7局，樊振東才以4比3險勝。這場比賽贏的並不輕鬆，樊振東還以2：11丟失首局，此時鏡頭恰巧拍到坐在中國球王王楚欽旁的中國桌球團隊成員在偷笑，引發網友炸鍋。

樊振東在8強賽遭遇日本好手張本智和，開局出師不利以1：10大幅落後，鏡頭帶到觀眾席，只見凝重的中國桌球團隊中有名成員卻摀嘴偷笑，發現被拍到後才收起笑容。

中國名將樊振東4比3戰勝日本選手張本智和，晉級四強。 新華社

畫面曝光後網友紛紛出征，截下畫面開始肉搜，後續傳出這名偷笑的成員是中國國家隊一隊選手劉丁碩，也是這屆奧運王楚欽的陪練員。網友紛紛怒批劉丁碩是漢奸，痛罵：「我覺得國乒是時候整頓了」、「你笑啥呢說出來我們聽聽」、「太子（指王楚欽）趕緊割席大義滅親吧，不然火要燒過來了」、「這種人就是見不得隊友好！說不定還要樊振東輸」等言論。