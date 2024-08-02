奧運羽球／依瑟儂跟戴資穎一起退休？曾自曝想當女警

泰國羽球好手依瑟儂在巴黎奧運羽球女單分組賽，擊敗好友戴資穎，闖進8強。小戴今年球季結束後將退休，依瑟儂也有可能退休，她曾在臉書自爆退休後可能當女警。

戴資穎沒說退休後要從事什麼職業，只說可能去環島「好好看看台灣」，小戴擁有博士學位，如果有意願，也許未來可從事教職。

依瑟儂與戴資穎都是從青少年開始打職業賽，今年同樣是第4度登上奧運舞台，她也說過這是她最後一次參加奧運，代表退休之日也不遙遠。

依瑟儂穿著警察制服的照片曾在臉書上曝光，事實上依瑟儂已獲國家員警總署錄取，擁有士級警員資格，未來退休如果選擇當警察，可擔任初級警官。