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奧運網球／球后爆冷敗給中國一姊落淚閃人 負氣拒與主審握手

聯合新聞網／ 綜合報導
「紅土女王」斯威雅蒂爆冷輸給鄭欽文，賽後情緒激動無法受訪。 新華社
「紅土女王」斯威雅蒂爆冷輸給鄭欽文，賽後情緒激動無法受訪。 新華社

「紅土女王」斯威雅蒂（Iga Swiatek）在女單4強大爆冷敗給「中國一姊」鄭欽文後，不但拒絕與主審握手，受訪時甚至再度崩潰落淚，這位波蘭現任球后無緣巴黎奧運網球女單金牌戰，同時也中斷自己在羅蘭加洛斯球場（Stade Roland Garros）的25連勝紀錄。

斯威雅蒂對主審布萊（Miriam Bley）爭議球判決感到十分不滿，與鄭欽文在網前握手後，不理睬主審負氣離開球場。賽後採訪時只回答：「搞砸了，反拍出問題。」隨後面對牆壁，雙手摀著臉啜泣，後續採訪也難以進行，最後僅留句：「對不起，下次吧。」便離去。

鄭欽文扳倒強敵斯威雅蒂，倒在地上興奮歡呼。 新華社
鄭欽文扳倒強敵斯威雅蒂，倒在地上興奮歡呼。 新華社

斯威雅蒂與鄭欽文對戰紀錄為6勝0負，卻在最拿手的紅土大爆冷門，讓4度法國公開賽封后的「紅土女王」在羅蘭加洛斯25連勝中斷，只能進入銅牌戰，爭取奪牌的最後機會。

而扳倒奪金熱門的鄭欽文目標也持續放遠，「我知道戰鬥還沒結束，」鄭欽文說，「這還不是結束，比賽還很長，但我真的很高興，但同時我也期待更多。我已經創造了歷史，但我不想就此止步。」

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2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點 斯威雅蒂 鄭欽文

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