奧運拳擊／性別爭議發燒 匈女將霸氣回：若贏男人是更大勝利

本屆奧運拳擊項目的性別檢測風波持續延燒，阿爾及利亞拳擊女將哈利夫（Imane Khelif），在奧運女子66公斤級16強賽讓義大利對手卡里尼（Angela Carini）僅打46秒就落淚棄賽，賽後哈利夫成了爭議焦點，不過明日8強戰將交鋒的匈牙利對手哈莫莉（Anna Luca Hamori）則顯得毫不畏懼：「如果她或他是男人，那麼贏得這場比賽對我來說是更大的勝利。」

卡里尼在昨晚的16強賽因承受不住哈利夫的重拳，開賽不到1分鐘就宣布棄賽，而她淚眼泣訴從未在比賽中受到如此重擊，為了身體著想才選擇退賽。義大利女總理梅洛尼和美國共和黨總統候選人川普發聲力挺。哈利夫在去年亞錦賽決賽前被通知「性別生化指數異常」，被取消參賽資格，但本屆巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）先前已發出聯合聲明，強調所有參賽選手都符合比賽資格。

哈利夫在面對卡里尼的比賽中僅用了46秒就讓對手棄賽，卡里尼賽後說為了身體著想才選擇棄賽。 歐新社

爭議愈演愈烈，哈利夫的下一戰對手哈莫莉如何應戰也受到關注，她是奧運史上第1位參加拳擊賽事的匈牙利選手，對於此次風波顯得相當坦然，表示：「我不會怕，也不在乎媒體和社群怎麼寫。」哈莫莉表示在比賽前會盡量不去看手機，「我不想去看那些媒體報導，只想專注在自己身上，前兩場比賽我都是這麼做，也認為這是關鍵，我們拭目以待吧。」