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奧運桌球／打敗林昀儒法國17歲新星 喊話擊敗樊振東確保獎牌
中國大陸桌球名將樊振東昨天在巴黎奧運男單8強，以4：3險勝日本張本智和闖進男單4強，接下來對手是法國17歲新星勒布朗（Felix Lebrun），地主好手也放話會盡全力爭取獎牌。
勒布朗在8強戰以11：7、7：11、11：8、4：11、11：8、8：11、11：6，淘汰我國一哥林昀儒。勒布朗受訪時表示，「獲得勝利對我來說意義重大，我能在比賽緊張時打出最佳表現。」
「進入4強是我一開始的目標，現在我夢想一枚獎牌，但一切都還有待完成，還沒實現。進入4強是一大進步，但我還要1場比賽，我會盡全力贏得獎牌」勒布朗說。
樊振東與勒布朗將在今天下午5點交手，雙方過去4度交手，樊振東取得3勝1敗優勢。不過勒布朗有地主球迷加持，身為本屆中國桌球最後希望的樊振東，將承受巨大壓力。
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