奧運羽球／大讚周天成技高一籌 奈良岡功大：要是對手是別人就好了

台灣羽球一哥周天成昨在巴黎奧運男單16強，以21：12、21：16直落二力退世界排名第5的日本名將奈良岡功大，取得對戰4連勝，同時搶下8強門票，賽後奈良岡功大誇獎周天成「技高一籌」，同時也分析本場比賽的敗因。

「我已經盡力了，所以沒有遺憾。我只是在想著，如果對手是別人就好了，他真的很強，我沒有什麼很好進攻的地方。」奈良岡功大表示，「因為我從來沒贏過這個對手，所以改變了平時的發球方式，我試著把球吊高，但就會被他直接殺球，我覺得我沒有找到合適的策略。」

34歲的周天成連續3屆奧運闖進男單4強。 新華社

奈良岡功大坦言，奧運的氛圍與一般的賽事很不一樣，需要有和平時不同的調整與打法，「不管在其他比賽上贏了多少冠軍，奧運會就是個不一樣的存在。我要成為一個能在奧運會上奪得獎牌，成為一個堅強且持續勝利的選手，這次失敗將是我未來4年繼續努力的動力。」

周天成8強將遭遇印度選手拉克西亞（Lakshya Sen），雙方4次交鋒，周天成獲3勝取得對戰優勢。近一次對決是去年新加坡公開賽，周天成上演3局逆轉勝。