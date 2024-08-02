巴黎奧運／不畏威脅與噓聲 以色列選手展現高韌性

以色列派出歷來規模最大的88人代表隊參加巴黎奧運；然而，代表隊卻在比賽期間面臨死亡威脅、網路騷擾，而且全隊籠罩在以國去年遭突襲和戈蘭高地近期遭攻擊的陰影下，選手在「艱難」的環境下比賽。

以色列奧林匹克委員會（Israeli OlympicCommittee）主席阿拉德（Yael Arad）告訴法新社，以色列柔道選手帕爾奇克（Peter Paltchik）今天在男子100公斤級比賽中獲得銅牌，這是以色列代表隊在巴黎奧運中獲得的第一面獎牌。同樣身為柔道選手的拉尼爾（Inbar Lanir），則在女子78公斤級金牌戰中敗給義大利選手貝蘭迪（Alice Bellandi），最終獲得銀牌。阿拉德表示，在本屆奧運結束前，以色列還有希望再獲得2至3面獎牌。

以色列運動員在巴黎奧運比賽期間面臨了網路死亡威脅、個資在社交媒體上洩露，以及在一場足球比賽中遭遇觀眾的噓聲和反猶太主義手勢，這些情況使他們在比賽時難以專注。

阿拉德表示：「我們為運動員準備了應對各種挑釁的措施。我們對此特別討論並且成立一支專門團隊來因應。」

「我們主要想傳達給運動員的訊息是，來到這裡是為了比賽，向全世界展現以色列人的運動精神。」

以色列政府已指責伊朗支持的團體發起了一場精心策劃的網路騷擾和釣魚攻擊行動。

阿拉德說：「這段時間對我們來說確實非常艱難，去年10月7日以色列遭受襲擊後，我們的國家就一直處於悲痛之中。」根據法新社針對以色列官方數據的統計，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列，造成超過1170人喪命，其中多半是平民。

阿拉德指出，上週黎巴嫩組織真主黨（Hezbollah）向以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）發射火箭彈，造成足球場上12名孩童喪生。這起攻擊事件同樣對以色列運動員的情緒產生了影響。

「我非常高興我們的運動員能夠…拋開所有的悲傷和問題，奮力出賽，為以色列人民帶來希望和鼓勵。」