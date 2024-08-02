奧運游泳／中國泳將破紀錄但甩不掉禁藥疑雲 張雨霏：為何不質疑飛魚？

中國游泳選手陷入奧運禁藥疑雲，讓不少國外選手表態不滿，而在中國泳將潘展樂在男子100公尺自由式以46秒40游破世界紀錄後，又有外媒也提出禁藥質疑，對此中國女將張雨霏賽後反問，為何沒人質疑過美國的菲爾普斯（Michael Phelps）和雷德基（Katie Ledecky）？

美國傳奇「飛魚」菲爾普斯在奧運累積23面金牌，共奪得28面獎牌，至於雷德基從2012年開始，每年都有金牌進帳，目前累計13面獎牌，是女泳將在奧運的史上第一人。

面對外媒質疑潘展樂游出46秒40的世界紀錄，中國女將張雨霏今在女子200公尺蝶式拿下銅牌後受訪時表示：「為何中國運動員游那麼快卻被質疑，偉大運動員菲爾普斯拿到7、8面金牌，為何沒人敢質疑？雷德基在長距離稱霸了這麼多年，且每屆都有金牌，為何也沒人質疑她呢？」

潘展樂以46秒20游破100公尺自由式世界紀錄，但仍有不少關於禁藥的質疑聲。 法新社

張雨霏表示，潘展樂早已好幾次游進47秒內，且在同一天內就可看到他穩定上升，並不是說他以47秒5突然跳到46秒4，如果是那樣大幅爬升的情況大家肯定都會懷疑。

張雨霏說：「潘展樂和我們其他隊友一樣，不斷接受各國的禁藥檢測，我相信他在昨天以及入村前這一週都沒有中斷過，至於他有沒有用禁藥，我想反禁藥組織會給一個明確事實。」