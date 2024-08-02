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奧運拳擊／女拳手曝46秒退賽原因 馬斯克也開嗆對手是男的

聯合新聞網／ 綜合報導
卡里尼(左)、哈利夫(右)。 歐新社
卡里尼(左)、哈利夫(右)。 歐新社

巴黎奧運「拳擊性別爭議」成全世界關注焦點，昨天義大利卡里尼（Angela Carini）面對遭受質疑的阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif），不到46秒就宣布退賽，引發全網炸鍋，富豪馬斯克（Elon Musk）和美國總統參選人川普（Donald Trump）也參戰。

卡里尼16強面對哈利夫，結果只打46秒就退賽，還跪在場上哭泣。她受訪時落淚表示，「這輩子從沒受到過如此嚴重的打擊。我站在拳擊場上是為了紀念已故父親，很多時候大家都說我是戰士，但我為了身體著想，選擇中止這場比賽，我從沒感受過對手這樣的一拳。」

許多網友聲援卡里尼，發起支持卡里尼標籤，馬斯克也轉發「男人不該參加女子運動」貼文，吸引破億瀏覽量。川普則發文開嗆，「如今卡里尼奧運夢被男拳擊手哈利夫擊碎，他可能還打斷她的鼻子。我會讓男人遠離女子運動！國際奧會該為自己感到羞恥！」

「哈利波特」知名作家JK羅琳（J.K. Rowling）也再度砲轟，「這不是運動，這是霸凌！」她詢問粉絲，「為何可以接受一個男人在公共場合毆打女人，是為了提供大家娛樂。」

我國拳擊好手林郁婷也因性別爭議遭受質疑，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）今天發出聲明表示，所有參加奧運拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用PBU制定所有醫療規定，與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡皆以他們的護照登載為準，且這些規則也適用資格賽期間。這份聲明認證林郁婷奧運參賽資格沒有問題。

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