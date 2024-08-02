奧運游泳／美國道格拉斯女子200蛙摘金 南非奪金熱門鍍銀退役

美國女子游泳好手道格拉斯（Kate Douglass）今天於巴黎奧運女子200公尺蛙式項目中擊敗南非奪金熱門史密斯（TatjanaSmith），贏得振奮人心的一面金牌。

法新社報導，志在衛冕金牌的史密斯開賽之初雖取得領先，但道格拉斯以令人驚嘆之速後來居上，以2分19秒24佳績完賽，奪下金牌。銅牌則落入荷蘭選手史考登（Tes Schouten）手中。

22歲的道格拉斯在2023及2024年世界游泳錦標賽200公尺蛙式項目中皆取得銀牌。

道格拉斯表示，在賽前她便可以保持輕鬆心態，因為她已為此次比賽制定特殊的應戰策略。她明白只要照著計畫走，就能良好展現實力。

這次勝利，讓道格拉斯成功摘下第3面奧運獎牌。前兩次分屬2020東京奧運女子200公尺混合式銅牌，及本屆巴黎奧運女子400公尺自由式接力銀牌。

對於此次奪冠，道格拉斯表示：「我真的很高興能稱自己為個人奧運金牌，也很開心能為美國隊贏得金牌，為獎牌總數再添一筆。」

而她的對手史密斯則宣布，奧運結束後會以27歲之齡退出泳壇。在這之前，她曾以原姓「熊恩梅克」（Schoenmaker）贏得東京奧運女子200公尺蛙式金牌，本週稍早也奪得女子100公尺蛙式金牌。

史密斯說：「這是一場很棒的比賽，經過激烈奮戰後以銀牌收尾，這是最好的結束方式。」她最終在泳壇留下了2面奧運金牌、2面銀牌的亮麗紀錄。