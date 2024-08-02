奧運羽球／偶像級臉蛋網熱議！日本雙打女神志田千陽晉級4強
日本「最正女雙」志田千陽／松山奈未在巴黎奧運羽球女雙8強，以21：7、21：12直落二擊敗丹麥蒂格森（Sara Thygesen）／弗勒爾戈德（Maiken Fruergaard），闖進4強。
志田千陽／松山奈未東京奧運沒拿到參賽資格，本屆以第4種子出戰，分組賽2連勝後，第3戰以22：24、24：26不敵南韓金昭映／孔熙容，以分組第2晉級8強。
8強戰志田千陽／松山奈未積極搶攻，整場比賽幾乎都壓制對手，最終直落二輕取對手，接下來4強要遭遇世界第3的中國劉聖書／譚寧。
現年27歲的志田千陽擁有「偶像級」甜美臉蛋，只要她出賽都會引發網友熱烈討論，是本屆巴黎奧運焦點選手之一，目前她的IG有47.7萬人追蹤。
另外，有日本網友發現，志田千陽是日本偶像女團乃木坂46的忠實粉絲，只要表演沒和比賽撞期，她都會到場應援，還有人笑稱：「當初怎麼沒去徵選？」
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