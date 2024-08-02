奧運網球／奧運雙金輝煌篇章落幕 墨瑞退休不留遺憾

英國網球名將墨瑞（Andy Murray）今天在巴黎奧運男雙8強止步，感性告別輝煌職業生涯。他表示很高興能「按照自己的意思」退休，網球黃金世代又一篇章劃下句點。

法新社報導，墨瑞賽前就已宣布巴黎奧運是他生涯告別戰。他今天與搭檔伊凡斯（Dan Evans）在男雙8強賽以2比6、4比6不敵美國組合佛里茲（TaylorFritz）與保羅（Tommy Paul），以37歲之齡結束征戰。

墨瑞說：「我為個人生涯、成就以及為網球投入的一切感到自豪。」

他說：「這顯然令人激動，因為這是我最後一次競賽。但我現在真的很高興，很滿意是這樣結束。」

他還說：「我很高興能夠來到這裡參加奧運，按照自己的意思結束一切，因為過去幾年有時並不是很確定。」

塞爾維亞一哥約克維奇（Novak Djokovic）形容墨瑞是「了不起的對手」，說他是「網球史上最偉大的鬥士之一。我相信他的拚鬥精神絕對會激勵許多世代」。

墨瑞是昔日男網「四大天王」（Big Four）之一，如今加入「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）退休行列。坐擁20座大滿貫賽單打金盃的費德勒2022年高掛球拍。

大滿貫賽單打生涯贏得22冠的西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）昨天也在巴黎奧運網球男雙8強止步，賽後暗示這是他在法網場地羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的最後一役。巴黎奧運網賽就在這座球場舉行。

38歲的納達爾實際上也排除參與美網可能性，引發外界進一步揣測他也將結束征戰，昔日「四大天王」將只剩37歲的約克維奇仍活躍於網壇。約克維奇擁有24座大滿貫賽單打冠軍紀錄。

墨瑞2012年美網贏得生涯首座大滿貫賽單打冠軍；2013年溫網決賽擊敗約克維奇，終結英國地主77年男單冠軍荒；2016年再贏溫網，大滿貫賽生涯至今總共3冠。墨瑞2016年登上世界球王寶座，之後獲英國女王封為爵士。

墨瑞2012年倫敦奧運擊敗費德勒拿下金牌，4年後又在里約奧運打敗阿根廷好手迪爾波特羅（Juan Martindel Potro）成功衛冕，成為奧運網球史上第一人。

墨瑞也曾在2015年率領英國隊贏得台維斯盃（DavisCup）冠軍，為隊史79年來首冠。他生涯贏得46座ATP單打冠軍，但近年來受傷勢所擾，目前世界排名滑到第117。

出生蘇格蘭的莫瑞2019年植入金屬髖關節，今年稍早腳踝受傷並接受脊椎囊腫切除手術。墨瑞後決定不參加溫網單打比賽，僅與哥哥傑米（Jamie Murray）搭檔打雙打，首輪吞敗後淚灑中央球場，當時主辦單位為他舉行告別儀式。

墨瑞今天賽後說：「非常感謝大家的支持，尤其是在去年，無論是在英國還是在世界各地，我都感受到很多人的支持，這一切的支持令人驚嘆。這會是我非常懷念的地方，在他們面前打球，大家就在你身後，而且能與他們互動，這些都是我真的很喜歡的地方。」

他還說：「非常感謝所有支持這趟旅程的人。」