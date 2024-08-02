奧運羽球／印度名將辛度連3屆奪牌夢碎 透露再戰洛杉磯想法

印度羽球名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）今在巴黎奧運羽球女單16強賽，以19：21、14：21不敵中國好手何冰嬌，無緣連3屆奪牌。賽後辛度點出落敗關鍵，同時也透露對於再戰2028洛杉磯奧運的想法。

辛度賽後表示，應該控制自己的失誤，特別是在第2局。「有些殺球我打成界外。我應該把它們打進場內，把分數拿下來，那些都是沒有必要的失誤，對手也藉此得到信心。」 辛度也坦言，如果能贏下第1局，或許結局會有所不同。

辛度認為，自己過多的失誤讓士氣倒向何冰嬌，若能把握第1局，或許會有不一樣的結果。 新華社

今年29歲的辛度受訪時也分享對於再戰洛杉磯奧運的看法：「距離下一屆還有4年之久，現在我需要回去休息，暫時放鬆一下，4年很長，我們一步一步來。沒能達到預期的結果，我很遺憾，但這也是一段旅程，不是嗎？」

本次奧運將是辛度奧運生涯首次無牌而歸，但不減辛度在印度體育界的傳奇色彩，賽後辛度仍然正向看待比賽結果，他說道：「這是悲傷的一天，但我可以昂首闊步。」