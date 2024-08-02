奧運羽球／印度名將辛度連3屆奪牌夢碎 透露再戰洛杉磯想法
印度羽球名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）今在巴黎奧運羽球女單16強賽，以19：21、14：21不敵中國好手何冰嬌，無緣連3屆奪牌。賽後辛度點出落敗關鍵，同時也透露對於再戰2028洛杉磯奧運的想法。
辛度賽後表示，應該控制自己的失誤，特別是在第2局。「有些殺球我打成界外。我應該把它們打進場內，把分數拿下來，那些都是沒有必要的失誤，對手也藉此得到信心。」 辛度也坦言，如果能贏下第1局，或許結局會有所不同。
今年29歲的辛度受訪時也分享對於再戰洛杉磯奧運的看法：「距離下一屆還有4年之久，現在我需要回去休息，暫時放鬆一下，4年很長，我們一步一步來。沒能達到預期的結果，我很遺憾，但這也是一段旅程，不是嗎？」
本次奧運將是辛度奧運生涯首次無牌而歸，但不減辛度在印度體育界的傳奇色彩，賽後辛度仍然正向看待比賽結果，他說道：「這是悲傷的一天，但我可以昂首闊步。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言