奧運體操／與拜爾絲激戰奪銀 安德拉破巴西女運動員紀錄

巴西女子體操選手安德拉德（Rebeca Andrade）今天在巴黎奧運女子個人全能決賽與美國體操天后拜爾絲激戰，最終獲得銀牌。這是安德拉德生涯第4面奧運獎牌，使她成為巴西獲最多奧運獎牌的女子運動員。

安德拉德現年25歲，3年前在東京奧運獲得體操女子跳馬金牌和個人全能銀牌。

本屆奧運，巴西女子體操隊在7月30日奪得團體銅牌。

拜爾斯奪金(中)，安德拉德奪銀，日本小將奪銅。 法國新聞社

安德拉德與美國天后拜爾斯惺惺相惜。 美聯社

今天贏得的銀牌，使安德拉德躋身巴西史上最偉大的運動員之列，與男子輕艇運動員奎洛茲（IsaquiasQueiroz）和男子游泳運動員波傑斯（Gustavo Borges）一樣，都獲得4面奧運獎牌。

在女子運動員中，安德拉德則超越前排球運動員福法奧（Fofão）和柔道運動員阿奎爾（MayraAguiar），成為獲得最多奧運獎牌的巴西女子運動員。

福法奧在2008年北京奧運獲得金牌、1996年亞特蘭大和2000年雪梨奧運獲得銅牌。阿奎爾則在2021年東京奧運、2016年里約奧運和2012年倫敦奧運獲得3面銅牌。

安德拉德在巴黎奧運還有3場競技體操決賽，包括跳馬、平衡木及地板，獎牌數有望再增加。