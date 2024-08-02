快訊

自己小孩也認錯？嘉巿私立幼兒園掛錯名牌 爸爸接走人家女兒

學童營養午餐蔬果農藥合格率！新北市成績最好 桃園、台中待改進

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

奧運射擊／一夕爆紅的射擊明星！土耳其大叔與韓國女射手登官網

中央社／ 洛杉磯1日專電
韓國銀牌女射手金藝智(左)與土耳其大叔(右)因為射擊姿勢酷帥登上奧會推特。截圖自奧運官方推特
韓國銀牌女射手金藝智(左)與土耳其大叔(右)因為射擊姿勢酷帥登上奧會推特。截圖自奧運官方推特

土耳其選手迪凱區在巴黎奧運奪下射擊銀牌，極簡化裝備、輕鬆自在的神態使他在短時間內全球爆紅，CNN以「強大的氣場」形容他迷人之處。

土耳其射擊國手迪凱區（Yusuf Dikec）與塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）搭檔7月30日在巴黎奧運射擊10公尺空氣手槍混合團體決賽不敵對手，獲得銀牌。

51歲的迪凱區靠著數十年的射擊經驗與練習，奪下這面銀牌；但他沒戴遮眼裝備，也沒戴大型耳罩，只戴著一般眼鏡、普通耳塞上陣，一手握槍、一手插口袋的姿勢，使他短短幾小時內成為全球知名人物。

這位大叔級的射擊明星突然爆紅，奧運官網把迪凱奇與韓國銀牌女射手金藝智（Kim Yeji，音譯）並列為「我們原本不知道我們需要的射擊明星」。金藝智以她冷酷的神情、時尚感的打扮獲得關注。

奧運官網的這則貼文，短時間內獲得1370萬人次觀看。全球網友對於迪凱奇充滿好奇，引發各種梗圖創作。迪凱奇在一段媒體訪問中，回答了各界關於他裝備與姿勢的好奇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，迪凱區向土耳其電台Radyo Gol表示：「大部分射手用一隻眼睛射擊，我用兩隻眼睛。所以我不需要那些裝備。我相信用兩隻眼睛射擊比較好，我做了很多研究，所以我不需要裝備。」

他說：「射擊的時候一手插在口袋裡跟美感無關，這樣做讓我射擊的時候更有動力也更舒適。」至於他的站姿，是為了讓身體保持平衡，進入專注狀態。

CNN報導引用網友評論，稱讚迪凱區擁有「強大的氣場」，以他51歲的年紀站在奧運賽場上，感覺就好像站在自家後院一樣輕鬆。

迪凱區是一名退役軍官，曾在土耳其憲兵隊擔任高階准尉，曾以射擊選手的身分代表土耳其參加2012年倫敦奧運與2016年里約奧運。迪凱奇巴黎奪銀之後，目標在2028年洛杉磯奧運瞄準金牌。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊2日賽程 麟洋配拚金牌戰門票 「證件妹」吳佳穎亮相
▪ 拳擊／不受性別質疑影響！林郁婷正面回應「當作對手懼怕我」
▪ 羽球／好暖！依瑟儂曬戴資穎合照「友誼永不過期」 燦笑比心逼哭粉絲
▪ 美國輕取南蘇丹晉級8強 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

台灣原民唱過奧運主題曲 汝妮巴黎文化奧運重現飲酒歌

奧運游泳／女飛魚雷德基自由式接力摘銀 擁13面奧運獎牌創紀錄

奧運體操／體操天后拜爾絲個人全能摘金 巴黎奧運有望再奪牌

奧運選手間的貧富差距 可能比你想像的還大

相關新聞

奧運拳擊／女拳手曝46秒退賽原因 馬斯克也開嗆對手是男的

巴黎奧運「拳擊性別爭議」成全世界關注焦點，昨天義大利卡里尼（Angela Carini）面對遭受質疑的阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif），不到46秒就宣布退賽，引發全網炸鍋，富豪馬斯克（

奧運射擊／土耳其銀牌大叔就愛空裝上陣 ：我是天生射手

土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec）在巴黎奧運射下銀牌，無裝上陣加上手插口袋的愜意外表，讓他成為網路名人...

奧運網球／墨瑞最後一舞完傲嬌發文：我從沒喜歡過網球

英國名將墨瑞（Andy Murray）的網球生涯今天宣告結束，在巴黎奧運男子雙打8強賽出局後，他揮手向球迷道別，而他賽後...

奧運游泳／夏日風暴！天才少女200蝶破奧運紀錄奪第2金

17歲天才少女「夏日」麥金塔許（Summer McIntosh）在第2次參加奧運就展現天賦，在巴黎奧運女子200公尺蝶式...

謝謝法蘭西？自由的巴黎奧運，掀起中國輿論「茶壺裡的風暴」

「謝謝法蘭西，讓我覺得人類還有救。」 「法國巴黎不愧是革命老區，真正詮釋了什麼叫自由、平等、博愛。」 「感覺全世界為數不多對巴黎奧運開幕式的好評全出現在中國互聯網了，這何嘗不是一種幽默呢？」 「你的生活充斥升學工作結婚生子，浸潤nationalism 的敘事，簇擁多數群體的傲慢，這場開幕式就是你生活的反面。」

美國體操女王歸來：跨出「狼醫陰影」，拜爾斯巴黎奧運再奪金

巴黎奧運盛大開幕，美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）滿血復活重歸奧運賽場，再奪個人全能金牌——3年前的東京奧運，拜爾斯先是表現失常、其後宣布因「身心嚴重不適」退賽，掀起外界對選手精神健康的關注。而導致拜爾斯身心問題的原因，正是揮之不去的隊醫賴瑞．納薩（Larry Nassar）性侵陰影，即使納薩當時已經入獄，受害痛苦卻仍未消散。經過2年休養，拜爾斯在2023年世錦賽回歸復出、拿下4金1銀，如今她準備好第三次征戰奧運，展開這趟「救贖之旅」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。