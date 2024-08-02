奧運射擊／一夕爆紅的射擊明星！土耳其大叔與韓國女射手登官網

土耳其選手迪凱區在巴黎奧運奪下射擊銀牌，極簡化裝備、輕鬆自在的神態使他在短時間內全球爆紅，CNN以「強大的氣場」形容他迷人之處。

土耳其射擊國手迪凱區（Yusuf Dikec）與塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）搭檔7月30日在巴黎奧運射擊10公尺空氣手槍混合團體決賽不敵對手，獲得銀牌。

51歲的迪凱區靠著數十年的射擊經驗與練習，奪下這面銀牌；但他沒戴遮眼裝備，也沒戴大型耳罩，只戴著一般眼鏡、普通耳塞上陣，一手握槍、一手插口袋的姿勢，使他短短幾小時內成為全球知名人物。

這位大叔級的射擊明星突然爆紅，奧運官網把迪凱奇與韓國銀牌女射手金藝智（Kim Yeji，音譯）並列為「我們原本不知道我們需要的射擊明星」。金藝智以她冷酷的神情、時尚感的打扮獲得關注。

The Olympic #shootingsport stars we didn’t know we needed.



🇰🇷 Kim Yeji 🤝 Yusuf Dikeç 🇹🇷 pic.twitter.com/gfkyGjFg4I — The Olympic Games (@Olympics) 2024年8月1日

奧運官網的這則貼文，短時間內獲得1370萬人次觀看。全球網友對於迪凱奇充滿好奇，引發各種梗圖創作。迪凱奇在一段媒體訪問中，回答了各界關於他裝備與姿勢的好奇。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，迪凱區向土耳其電台Radyo Gol表示：「大部分射手用一隻眼睛射擊，我用兩隻眼睛。所以我不需要那些裝備。我相信用兩隻眼睛射擊比較好，我做了很多研究，所以我不需要裝備。」

他說：「射擊的時候一手插在口袋裡跟美感無關，這樣做讓我射擊的時候更有動力也更舒適。」至於他的站姿，是為了讓身體保持平衡，進入專注狀態。

CNN報導引用網友評論，稱讚迪凱區擁有「強大的氣場」，以他51歲的年紀站在奧運賽場上，感覺就好像站在自家後院一樣輕鬆。

迪凱區是一名退役軍官，曾在土耳其憲兵隊擔任高階准尉，曾以射擊選手的身分代表土耳其參加2012年倫敦奧運與2016年里約奧運。迪凱奇巴黎奪銀之後，目標在2028年洛杉磯奧運瞄準金牌。