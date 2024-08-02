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奧運鐵人三項／完賽後狂吐畫面瘋傳 選手闢謠與塞納河水質無關

中央社／ 記者曾婷瑄巴黎1日專電
巴黎奧運鐵人三項昨天終登場。但加國選手米斯勒查克賽後狂吐的畫面在網上瘋傳，不少媒體只是塞納河水質關係，他親自闢謠。 截圖自Ｘ
巴黎奧運鐵人三項昨天終登場。但加國選手米斯勒查克賽後狂吐的畫面在網上瘋傳，不少媒體只是塞納河水質關係，他親自闢謠。 截圖自Ｘ

在接連數天因塞納河水質檢測不過關後，巴黎奧運鐵人三項昨天終登場。但加國選手米斯勒查克賽後狂吐的畫面在網上瘋傳，不少媒體誤傳是因河水太髒，他本人出面闢謠，表示與河水無關。

巴黎奧運最具爭議的話題之一就是塞納河水質。作為鐵人三項游泳比賽的場地，其水質格外令人關注。比賽因雨後塞納河細菌含量太高而延後，也被部分人士批評為本屆奧運「最糟的主意」。

31日鐵人三項賽事總算開跑，然而賽後加拿大選手米斯勒查克（Tyler Mislawchuk）抵達終點線後彎腰狂吐的畫面在社群媒體瘋傳，在社群媒體X的影片一天左右有超過72萬次觀看。

除大吐的米斯勒查克外，畫面還有另一位選手彎著腰，從教練手中接過水，再後方還有一位選手虛弱地席地而坐。乍看之下彷彿塞納河水害人不淺，讓選手極度不適。

貼文還搭配文字：「讓奧運選手在法國河流裡游泳很可能是個糟糕的主意。」部分媒體也轉載消息，傳塞納河水質太髒，讓選手狂吐。

但稍後米斯勒查克本人出面闢謠，且貼文下方，社群媒體X放上警示標語，提醒「推文誤導。激烈運動後常出現噁心和嘔吐。即使賽事出現大腸桿菌感染案例，嘔吐等症狀也會在數小時後出現，而非立即發生」。

這位帶傷上陣的29歲選手在自由車項目時排名仍為20，但在最後跑步中全力衝刺，一舉破前10。最終成績排名第9，為個人在奧運的最佳成績。

他賽後在加拿大媒體的專訪中表示，「我真的用盡全力。跑完步之後我吐了10次，這幾天真的太熱了」。換言之，米斯勒查克從未表示爆吐與塞納河有關，而是因為全力比賽，加上氣溫太高所導致的噁心症狀。

在加拿大廣播公司（CBC）今天播出的另一則專訪中，米斯勒查克也證實他狂吐與塞納河水沒有關係。

訪問中主持人幽默問說，「若搜尋你的名字，會有上千個結果，你現在很紅」。米斯勒查克笑著解釋，他在跑步過程中喝很多水，「這與水質沒有關係」，加上賣力奔跑，「我肚子太撐，這種事總是會發生」。

接著他自嘲說，畫面網路瘋傳，「這可不是我想爆紅的原因。但我還是滿自豪的，因為我毫無保留」。

雖然據米斯勒查克本人所說，賽後被拍攝到的嘔吐與塞納河無關，但確實有他國選手賽後抱怨塞納河的水質不佳。

比利時選手體育明星維梅倫（Jolien Vermeylen）完賽後表示自己喝了很多水，味道差勁，「明天就知道我有沒有生病了」。

另一位比利時選手范芮爾（Marten Van Riel）更說，「游到橋下時，我聞到和看到不該想太多的東西。塞納河一百年來都很髒，他們不認為選手安全優先。真是鬧劇一場」。

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