奧運游泳／女飛魚雷德基自由式接力摘銀 擁13面奧運獎牌創紀錄

美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今天在巴黎奧運4X200公尺自由式接力與隊友攜手鍍銀，成為擁有最多奧運獎牌的游泳女將。金牌則由澳洲隊拿下，中國摘銅，加拿大排第4。

路透社報導，雷德基如今擁有8金、4銀、1銅共13面奧運獎牌，比同胞湯普森（Jenny Thompson）、托瑞斯（Dara Torres）、考格琳（Natalie Coughlin）及澳洲的麥肯伊（Emma McKeon）還多1面。

不過，雷德基要追上美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）的28面奧運獎牌，還有一段距離。

澳洲隊今天在拉第凡斯體育館（La Defense Arena）以7分38秒08破奧運紀錄的成績拿下金牌。美國隊落後澳洲2.78秒。

若雷德基再次獲勝拿到第9面金牌，將與前蘇聯體操選手拉特尼娜（Larisa Latynina）並列，成為擁有最多奧運金牌的女子運動員。

雷德基日前才在1500公尺自由式摘下金牌，3日800公尺自由式決賽還有機會爭金。