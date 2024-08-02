奧運體操／體操天后拜爾絲個人全能摘金 巴黎奧運有望再奪牌
美國體操天后拜爾絲3年前退出東奧個人全能決賽後，今天在巴黎摘下生涯第6面奧運金牌，確立自己作為個人全能頂尖選手的地位，觀眾欣喜若狂。而且她在巴黎還有3次奪牌機會。
路透社報導，拜爾絲（Simone Biles）在今天的個人全能決賽與巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）戰況膠著。拜爾絲在高低槓出現失誤，排名一度出人意表掉到第3。但接著在平衡木的穩定表現，幫助她重返第1。若地板運動沒出意外，勢必將拿下金牌。
最終拜爾絲以激動人心的動作確保金牌入袋，總分59.131分，以1.199分之差領先安德拉德。
安德拉德連2屆奧運在這個必須展現跳馬、高低槓、平衡木、地板技巧的項目鍍銀。
拜爾絲的隊友、東京奧運個人全能金牌李伊（Sunisa Lee）在一開始的跳馬表現令人失望，但她克服難關，最終以56.465分摘銅。
法新社報導，拜爾絲本週稍早拿下體操女團金牌，如今拿下巴黎奧運第2金，接下來還將出戰跳馬、地板運動和平衡木決賽，意味她還有奪金機會。
今天這面個人全能金牌也是拜爾絲繼2016年里約奧運之後的第2面。「紐約時報」（The New YorkTimes）報導，拜爾絲是史上第3位、1968年以來第1位擁有個人全能雙金的女性。
拜爾絲在東奧因「空中失感」（twisties），考量到心理健康而退賽。空中失感意指暫時失去空間感知能力，一些體操選手在執行高難度動作時可能出現這種情況。當年退賽曾令眾多粉絲擔心拜爾絲能否重返奧運殿堂。
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