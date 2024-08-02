快訊

江蕙聽到了！蔣萬安二度喊話復出 二姐回應藏玄機

利益輸送疑雲未解 im.B吸金90億元案重創司法

奧運體操／體操天后拜爾絲個人全能摘金 巴黎奧運有望再奪牌

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
美國體操天后拜爾絲在巴黎摘下生涯第6面奧運金牌。 新華社
美國體操天后拜爾絲在巴黎摘下生涯第6面奧運金牌。 新華社

美國體操天后拜爾絲3年前退出東奧個人全能決賽後，今天在巴黎摘下生涯第6面奧運金牌，確立自己作為個人全能頂尖選手的地位，觀眾欣喜若狂。而且她在巴黎還有3次奪牌機會。

路透社報導，拜爾絲（Simone Biles）在今天的個人全能決賽與巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）戰況膠著。拜爾絲在高低槓出現失誤，排名一度出人意表掉到第3。但接著在平衡木的穩定表現，幫助她重返第1。若地板運動沒出意外，勢必將拿下金牌。

最終拜爾絲以激動人心的動作確保金牌入袋，總分59.131分，以1.199分之差領先安德拉德。

安德拉德連2屆奧運在這個必須展現跳馬、高低槓、平衡木、地板技巧的項目鍍銀。

拜爾絲的隊友、東京奧運個人全能金牌李伊（Sunisa Lee）在一開始的跳馬表現令人失望，但她克服難關，最終以56.465分摘銅。

法新社報導，拜爾絲本週稍早拿下體操女團金牌，如今拿下巴黎奧運第2金，接下來還將出戰跳馬、地板運動和平衡木決賽，意味她還有奪金機會。

今天這面個人全能金牌也是拜爾絲繼2016年里約奧運之後的第2面。「紐約時報」（The New YorkTimes）報導，拜爾絲是史上第3位、1968年以來第1位擁有個人全能雙金的女性。

拜爾絲在東奧因「空中失感」（twisties），考量到心理健康而退賽。空中失感意指暫時失去空間感知能力，一些體操選手在執行高難度動作時可能出現這種情況。當年退賽曾令眾多粉絲擔心拜爾絲能否重返奧運殿堂。

美國體操天后拜爾絲在巴黎摘下生涯第6面奧運金牌。 新華社
美國體操天后拜爾絲在巴黎摘下生涯第6面奧運金牌。 新華社

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球／戴資穎IG貼文羽壇女F4也關心 陳雨菲：妳真的很棒
▪ 羽球／「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話
▪ 羽球／「好想原地放棄自己」 戴資穎回想坐輪椅去醫院那天...
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運網球／墨瑞男雙出局 成生涯最後一役

巴黎奧運／「麟洋配」搶決賽門票 女拳王林郁婷登場

巴黎奧運／「麟洋配」晉級4強 拳后陳念琴再1勝有獎牌

奧運體操／女子個人全能決賽 拜爾絲摘生涯第6金

相關新聞

花都隨筆／軍警隨處可見 窺光之城陰暗面

巴黎奧運開幕一周，隨處可見荷槍實彈的軍警已成常態，讓台灣媒體感受最深之處卻是「光之城」的陰暗面。不少人住在奧運籌備委員會...

奧運游泳／女飛魚雷德基自由式接力摘銀 擁13面奧運獎牌創紀錄

美國「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）今天在巴黎奧運4X200公尺自由式接力與隊友攜手鍍銀，成為擁有最多奧運...

奧運體操／體操天后拜爾絲個人全能摘金 巴黎奧運有望再奪牌

美國體操天后拜爾絲3年前退出東奧個人全能決賽後，今天在巴黎摘下生涯第6面奧運金牌，確立自己作為個人全能頂尖選手的地位，觀...

奧運網球／墨瑞男雙出局 成生涯最後一役

英國名將墨瑞的網球生涯今天宣告結束，他與雙打搭檔伊凡斯（Dan Evans）在巴黎奧運8強賽，以2比6、4比6不敵美國隊的...

奧運圖輯／約克維奇帶傷直落二勝西西帕斯 晉4強

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在巴黎奧運網球男單8強對決希臘好手西西帕斯(Stefanos T...

奧運體操／全能金牌岡慎之助 日本之寶成世界新英雄

20歲的日本選手岡慎之助在巴黎奧運男子體操個人全能決賽勇奪金牌，曾被視為「日本之寶」的岡成了世界的新英雄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。