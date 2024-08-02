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奧運網球／墨瑞男雙出局 成生涯最後一役
英國名將墨瑞的網球生涯今天宣告結束，他與雙打搭檔伊凡斯（Dan Evans）在巴黎奧運8強賽，以2比6、4比6不敵美國隊的佛里茲（Taylor Fritz）與保羅（Tommy Paul）。
路透社報導，37歲的蘇格蘭人墨瑞（Andy Murray）賽前曾宣布，將在巴黎奧運結束後退休。
在退出單打賽事後，墨瑞與伊凡斯挺過奧運男雙前2輪，兩場比賽都救回多個賽末點，令人心生希望墨瑞的網球生涯將以輝煌篇章結束。
他們倆今天在蘇珊蘭格倫球場（Court Suzanne Lenglen）對上美國隊時，再度救回賽末點，但墨瑞最終仍無緣第4面奧運獎牌。
墨瑞是2012年、2016年奧運網球男單金牌得主，2012年也拿下混雙銀牌。大滿貫賽事方面，墨瑞則拿過2次溫網冠軍，世界排名曾高居第一，被視為英國最偉大的運動員之一。
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