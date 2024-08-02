奧運體操／女子個人全能決賽 拜爾絲摘生涯第6金
美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天在巴黎奧運女子個人全能決賽再度摘金，這是她在巴黎奧運的第2金，也是她生涯第6面奧運金牌。
根據美國有線電視新聞網（CNN），拜爾絲以總分59.131分摘金，東京奧運銀牌得主、巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）以57.932分鍍銀，上屆金牌得主、美國選手李伊（Suni Lee）以56.465分奪銅。
拜爾絲是2016年里約奧運個人全能金牌，但她在東京奧運時因「空中失感」（twisties），退出多項比賽。
今年拜爾絲捲土重來，7月30日率美國隊在女子體操團體決賽取得壓倒性勝利，團體金牌入袋。
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