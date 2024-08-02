快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

奧運體操／女子個人全能決賽 拜爾絲摘生涯第6金

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
美國體操天后拜爾絲。 新華社
美國體操天后拜爾絲。 新華社

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天在巴黎奧運女子個人全能決賽再度摘金，這是她在巴黎奧運的第2金，也是她生涯第6面奧運金牌。

根據美國有線電視新聞網（CNN），拜爾絲以總分59.131分摘金，東京奧運銀牌得主、巴西選手安德拉德（Rebeca Andrade）以57.932分鍍銀，上屆金牌得主、美國選手李伊（Suni Lee）以56.465分奪銅。

拜爾絲是2016年里約奧運個人全能金牌，但她在東京奧運時因「空中失感」（twisties），退出多項比賽。

今年拜爾絲捲土重來，7月30日率美國隊在女子體操團體決賽取得壓倒性勝利，團體金牌入袋。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球／戴資穎IG貼文羽壇女F4也關心 陳雨菲：妳真的很棒
▪ 羽球／「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話
▪ 羽球／「好想原地放棄自己」 戴資穎回想坐輪椅去醫院那天...
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

巴黎奧運／轉播Hami APP傳當機 中華電：系統調整中

奧運選手間的貧富差距 可能比你想像的還大

巴黎奧運／郭婞淳出征 看戴資穎哭也想哭

影／中華跆拳道代表隊唯一希望 羅嘉翎前往巴黎奧運　

相關新聞

花都隨筆／軍警隨處可見 窺光之城陰暗面

巴黎奧運開幕一周，隨處可見荷槍實彈的軍警已成常態，讓台灣媒體感受最深之處卻是「光之城」的陰暗面。不少人住在奧運籌備委員會...

奧運圖輯／約克維奇帶傷直落二勝西西帕斯 晉4強

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在巴黎奧運網球男單8強對決希臘好手西西帕斯(Stefanos T...

奧運體操／全能金牌岡慎之助 日本之寶成世界新英雄

20歲的日本選手岡慎之助在巴黎奧運男子體操個人全能決賽勇奪金牌，曾被視為「日本之寶」的岡成了世界的新英雄

奧運網球／中國鄭欽文爆冷擊敗波蘭球后 晉女單決賽

巴黎奧運網球女子單打今天進行準決賽，中國女將鄭欽文以直落二，爆冷擊敗世界排名第1的波蘭籍球后斯威雅蒂，成為首位打進奧運網...

奧運籃球／3對3女籃爆冷 衛冕軍美國不敵澳洲吞3連敗

巴黎奧運3對3女籃單循環賽，澳洲今天對決上屆東京奧運冠軍美國，開賽之初美國雖取得領先，不過澳洲後來居上，最後17比15爆...

巴黎奧運首見 奪牌選手們頒獎台上瘋自拍

日媒報導，巴黎奧運出現過去奧運未曾見過的畫面，就是奪牌選手們各自分享站在頒獎台上的自拍合影，這是因為國際奧會過去禁止奪牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。