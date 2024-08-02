聽新聞
test
0:00 / 0:00

花都隨筆／軍警隨處可見 窺光之城陰暗面

聯合報／ 特派記者藍宗標
巴黎奧運隨處可見荷槍實彈的軍警已成常態。 路透社
巴黎奧運隨處可見荷槍實彈的軍警已成常態。 路透社

巴黎奧運開幕一周，隨處可見荷槍實彈的軍警已成常態，讓台灣媒體感受最深之處卻是「光之城」的陰暗面。不少人住在奧運籌備委員會指定的飯店，旁邊就是巴黎最大跳蚤市場，也是治安惡名昭彰的地區，當地民眾和媒體閒聊，聽到大家每天「自己嚇自己」反而覺得是好事，因為這樣才會隨時提高警覺。

這次奧運吸引全球超過兩萬名記者採訪，陣容比各國代表團運動員總數還龐大，籌委會安排住宿飯店花了不少精神；台媒主要住在第十八區的商務飯店，巴黎民眾認為這裡的治安雖然不是最差，但也算是較差的地區，已有媒體晚上經過跳蚤市場附近的貧民區、準備回到飯店時，遭到多人包圍騷擾，幸好大聲喝斥後快步離開，對方不再繼續跟蹤。

奧運光鮮亮麗的背後，大批陌生訪客面臨壓力，治安是很大問題；在法國工作的台灣人陳俋儒以自身經驗指出，其實敢明目張膽搶劫的人很少，但小偷真的很多，而且每年七、八月正是法國人休長假的時間，許多民眾根本不喜歡觀光客，政府說要翻新很多車站也沒做到，只有重點地區才有。

有媒體形容這次來訪看到完全不一樣的巴黎，一走出下榻飯店大廳右轉沒多久，就可看到美麗的花圃，向左往跳蚤市場方向卻是大麻、垃圾、老鼠，笑說飯店剛好位於「陰陽交界」處。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 羽球／戴資穎IG貼文羽壇女F4也關心 陳雨菲：妳真的很棒
▪ 羽球／「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話
▪ 羽球／「好想原地放棄自己」 戴資穎回想坐輪椅去醫院那天...
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 麟洋配力拚4強門票 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運桌球／球男單8強止步 林昀儒：再堅定點就能拿下

影／中華舉重代表隊前往巴黎　郭婞淳：比賽將全力以赴

奧運桌球／對「大魔王」孫穎莎4局點沒把握 鄭怡靜止步8強

奧運拳擊／5比0力退第3種子 陳念琴勇闖8強發送愛心、飛吻

相關新聞

花都隨筆／軍警隨處可見 窺光之城陰暗面

巴黎奧運開幕一周，隨處可見荷槍實彈的軍警已成常態，讓台灣媒體感受最深之處卻是「光之城」的陰暗面。不少人住在奧運籌備委員會...

奧運體操／全能金牌岡慎之助 日本之寶成世界新英雄

20歲的日本選手岡慎之助在巴黎奧運男子體操個人全能決賽勇奪金牌，曾被視為「日本之寶」的岡成了世界的新英雄

奧運網球／中國鄭欽文爆冷擊敗波蘭球后 晉女單決賽

巴黎奧運網球女子單打今天進行準決賽，中國女將鄭欽文以直落二，爆冷擊敗世界排名第1的波蘭籍球后斯威雅蒂，成為首位打進奧運網...

奧運籃球／3對3女籃爆冷 衛冕軍美國不敵澳洲吞3連敗

巴黎奧運3對3女籃單循環賽，澳洲今天對決上屆東京奧運冠軍美國，開賽之初美國雖取得領先，不過澳洲後來居上，最後17比15爆...

巴黎奧運首見 奪牌選手們頒獎台上瘋自拍

日媒報導，巴黎奧運出現過去奧運未曾見過的畫面，就是奪牌選手們各自分享站在頒獎台上的自拍合影，這是因為國際奧會過去禁止奪牌...

巴黎奧運／場外最美風景！央視女主持穿馬面裙街頭漫步 網讚王冰冰美如畫

巴黎奧運各項賽事進行中，央視總台記者、主持人王冰冰也到巴黎報導。日前有網友在巴黎偶遇王冰冰，見她穿紅色馬面裙，不僅展現東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。