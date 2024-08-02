花都隨筆／軍警隨處可見 窺光之城陰暗面

巴黎奧運開幕一周，隨處可見荷槍實彈的軍警已成常態，讓台灣媒體感受最深之處卻是「光之城」的陰暗面。不少人住在奧運籌備委員會指定的飯店，旁邊就是巴黎最大跳蚤市場，也是治安惡名昭彰的地區，當地民眾和媒體閒聊，聽到大家每天「自己嚇自己」反而覺得是好事，因為這樣才會隨時提高警覺。

這次奧運吸引全球超過兩萬名記者採訪，陣容比各國代表團運動員總數還龐大，籌委會安排住宿飯店花了不少精神；台媒主要住在第十八區的商務飯店，巴黎民眾認為這裡的治安雖然不是最差，但也算是較差的地區，已有媒體晚上經過跳蚤市場附近的貧民區、準備回到飯店時，遭到多人包圍騷擾，幸好大聲喝斥後快步離開，對方不再繼續跟蹤。

奧運光鮮亮麗的背後，大批陌生訪客面臨壓力，治安是很大問題；在法國工作的台灣人陳俋儒以自身經驗指出，其實敢明目張膽搶劫的人很少，但小偷真的很多，而且每年七、八月正是法國人休長假的時間，許多民眾根本不喜歡觀光客，政府說要翻新很多車站也沒做到，只有重點地區才有。

有媒體形容這次來訪看到完全不一樣的巴黎，一走出下榻飯店大廳右轉沒多久，就可看到美麗的花圃，向左往跳蚤市場方向卻是大麻、垃圾、老鼠，笑說飯店剛好位於「陰陽交界」處。