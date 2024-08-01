奧運網球／中國鄭欽文爆冷擊敗波蘭球后 晉女單決賽
巴黎奧運網球女子單打今天進行準決賽，中國女將鄭欽文以直落二，爆冷擊敗世界排名第1的波蘭籍球后斯威雅蒂，成為首位打進奧運網球單打決賽的中國選手。
法新社報導，女網世界排名第7的鄭欽文以6比2、7比5獲勝，接下來將在決賽出戰克羅埃西亞好手薇琪克（Donna Vekic）或斯洛伐克選手史科米多娃（AnnaKarolina Schmiedlova）。
法國網球公開賽4座金盃得主斯威雅蒂（IgaSwiatek）今天在酷熱的中央球場（Court PhilippeChatrier）出賽前，已在巴黎25連勝。
23歲的斯威雅蒂與21歲的鄭欽文先前曾6度交手，不曾嚐敗的斯威雅蒂今天首盤卻3度遭到破發而被對手先馳得點。
鄭欽文今年打進澳洲網球公開賽女單決賽，最後不敵白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。
今天贏球後，鄭欽文成為首位在奧運網球單打進入決賽的中國選手，比前輩李娜在2008北京奧運勇奪第4名更勝一籌。
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