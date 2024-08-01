奧運籃球／3對3女籃爆冷 衛冕軍美國不敵澳洲吞3連敗
巴黎奧運3對3女籃單循環賽，澳洲今天對決上屆東京奧運冠軍美國，開賽之初美國雖取得領先，不過澳洲後來居上，最後17比15爆冷擊敗美國。
據巴黎奧運官網，美國是3屆世界盃冠軍和2020東京奧運金牌得主，卻爆冷敗給澳洲，目前出賽3場一勝難求，戰績排名墊底。
不過美國還有時間扭轉局面，因地主法國打完3場目前戰績1勝2負，暫居附加賽的最後一個名額。
不過美國必須儘快在戰績排行榜上取得一勝，她們將於稍晚出戰目前戰績領先的西班牙。
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