巴黎奧運首見 奪牌選手們頒獎台上瘋自拍

日媒報導，巴黎奧運出現過去奧運未曾見過的畫面，就是奪牌選手們各自分享站在頒獎台上的自拍合影，這是因為國際奧會過去禁止奪牌選手帶手機上頒獎台，但本屆賽會有條件開放。

日本讀賣新聞報導，過去奧運大會未曾出現過的「頒獎台自拍」場景，在巴黎奧運的頒獎台上卻不斷出現。

背後原因是國際奧林匹克委員會（InternationalOlympic Committee）規定，選手被禁止攜帶包括智慧型手機在內的個人物品站上頒獎台。不過，這次巴黎奧運上，國際奧會跟官方夥伴手機製造商推出「勝利自拍」計畫，僅開放奪牌選手使用這家製造商製造的新款手機自拍。

富士新聞網報導，巴黎奧運各賽事項目正如火如荼進行中，而在賽事結束後可以看到選手們各式各樣表情的地點，就位於頒獎台上。

這種在過往的奧運上看不到的畫面，就是奪牌選手拿著智慧型手機「自拍」。

包括在巴黎奧運男子滑板街式賽奪金的日本25歲滑板好手堀米雄斗、柔道女子48公斤級奪金的日本31歲選手角田夏實，及在女子滑板街式賽包辦金銀牌的日本14歲選手吉澤戀與15歲選手赤間凜音，都分享了他們在頒獎台上拿著獎牌留下跟其他選手的自拍合影。

巴黎奧運只開放使用大會贊助商提供的最新款折疊式智慧型手機自拍。這家贊助商是手機製造商，免費提供每位參賽選手一支折疊機，在跟國際奧會協商後，有條件打破至今禁止在頒獎台自拍的規定，在本屆賽會開放僅限使用這款手機自拍。

這家手機製造商在官網說明，遵循本屆奧運大會口號「廣泛開放的奧運大會」精神，他們將幫助選手們創造並分享更加個人的回憶。

而象徵「廣泛開放的奧運大會」的其中一張獎牌得主們的自拍照，就出現在桌球混雙的頒獎台上。

這張照片是獲得銀牌的北韓桌球組合，同意獲得銅牌的南韓組合提議所留下的自拍照。在照片中可以看到原本表情僵硬的北韓選手，在自拍時的表情也變得溫和。