奧運田徑／短跑派馬拉松選手出賽 索羅門百米冠軍發火

巴黎奧運將於明天舉行田徑女子100公尺項目，索羅門群島卻派一位馬拉松選手上陣，這個太平洋島國的百米短跑冠軍阿魯尼亞對此感到憤怒，甚至揚言將來不再參賽。

法新社報導，索羅門群島長跑選手菲里蘇瓦（Sharon Firisua）先前參與過兩屆奧運，但不曾在頂級賽事出戰100公尺項目，如今卻要在法國國家體育場（Stade de France）與全球頂尖短跑健將競賽。

索羅門群島田徑總會（Solomon Islands AthleticsFederation）之前曾推薦兩名短跑選手透過外卡方式參賽。

然而，索羅門群島奧林匹克委員會最後卻派出30歲的菲里蘇瓦。她是女子1500公尺全國冠軍，在東京奧運女子馬拉松項目排名第72位，但在本屆奧運，她不符自選賽事的參賽資格。

索羅門群島田徑總會主席庫阿里（Michael Kuali）告訴澳洲廣播公司（ABC），這項決定「令人震驚」。

索羅門群島女子100及200公尺短跑冠軍阿魯尼亞（Jovita Arunia）夢想在巴黎奧運出賽，她對這樣的結果感到憤怒並直言：「我不知道出了什麼差錯，這令人難以置信。」

22歲的阿魯尼亞揚言放棄田徑運動，她說：「由於他們做出的決定，我不會再參賽。」

索羅門群島奧委會並未回應置評請求。