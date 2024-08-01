奧運田徑／女子20公里競走 中國選手楊家玉奪冠

巴黎奧運女子20公里競走項目，世界紀錄保持人、中國的楊家玉開賽之初被西班牙的裴瑞茲（Maria Perez）緊追，但她擺脫對手的糾纏，最終以賽季最佳的1小時25分54秒成績奪冠，超前第2名的裴瑞茲25秒。

綜合法新社與巴黎奧運官網報導，現年28歲的楊家玉曾於2021年3月20日在安徽省黃山市舉行的「全國競走錦標賽暨東京奧運會選拔賽」中，締造1小時23分49秒的世界紀錄。

女子20公里競走已7度列入奧運比賽項目，楊家玉則是第4個於這項賽事奪冠的中國選手。

而澳洲的蒙塔格（Jemima Montag）去年世錦賽曾奪銀，本屆奧運則以1小時26分25秒的成績摘銅。

值得一提的是，排名第4的哥倫比亞選手阿雷納斯（Lorena Arenas）以1小時27分03秒成績，刷新哥倫比亞全國紀錄。