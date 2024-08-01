奧運射擊／南韓冷酷女射手獲CNN大讚 韓媒曝私下活潑可愛一面

南韓射擊女將金藝智（김예지）奪下巴黎奧運女子射擊10公尺空氣手槍銀牌，她冷臉開槍畫面在社群網站被瘋傳，南韓媒體則分享她私下反差面貌。

現年31歲的金藝智是本屆奧運焦點人物之一，因為有網友翻出今年5月她在世錦賽打破世界紀錄時的比賽影片，她身穿黑衣，帽子反戴，嚴肅地扣下板機，冷眼確認射擊結果，嘆了一口氣後離席。影片已破3400萬瀏覽，連富豪馬斯克（Elon Musk）都讚嘆，「她應該出演動作片。」

The most "Main Character Energy" I've ever seen in my life.pic.twitter.com/ExuXVxB3VB — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) 2024年7月30日

《CNN》也以《破紀錄的南韓射擊選手讓網友著迷》為題，形容她「帥到讓人難以置信，雖帽子和科技感眼鏡只是比賽裝備，但說是街頭時尚也不會違和。」

金藝智奪牌後登上頒獎台，露出甜美笑容，展現可愛活潑一面。據韓媒報導，以冷酷形象於國際爆紅的金藝智育有5歲女兒，私下展現不同魅力，她參加比賽會掛著女兒的大象玩偶，受訪時表情也很活潑。

삼성 협찬이라 금은동 선수들 다같이 셀카 찍어야 하는데 김예지 선수 혼자 카메라조아타임 가지시는거 레전드 러블리...웃는거 넘 예쁘셔... pic.twitter.com/unsMFvf3W6 — 초승(올림픽 보는 중..) (@ch0seung) 2024年7月28日

奪牌後金藝智被問到想對女兒說什麼，她回答，「媽媽好像有點出名了！」金藝智接下來還要參加25公尺項目，她也表示很有信心。