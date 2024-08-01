奧運鐵人三項／水質檢測過關英選手奪金 前輩喊話最後一圈逆轉勝

巴黎奧運男子鐵人三項在塞納河水質檢測過關後今天登場，英國選手艾力克斯．葉在最後一關10公里跑步最後一圈原落後對手14秒，但因前輩喊話鼓勵，在最後400公尺反轉戰況，以6秒之差拿下金牌。

英國「衛報」報導，攝氏30度的正午高溫下，艾力克斯．葉（Alex Yee）正在賽道上苦苦追趕。當亞歷山大三世（Pont Alexandre III）橋上鐘聲響起、提醒男子鐵人三項進入最後一圈，他還落後最大競爭對手王爾德（Hayden Wilde）14秒；敲鐘聲聽來就像他金牌夢碎的喪鐘。

2012倫敦奧運、2016里約奧運鐵人三項冠軍布朗里（Alistair Brownlee）此時朝他大喊了一句：「夥伴，任何事都可能發生。」就此改變了奧運男子鐵人三項歷史。這幾個字鑽進艾力克斯．葉的腦海裡，他深入挖掘自己的潛能、從吵雜的觀眾群汲取能量，開始了非凡的絕地反擊。

在比賽還剩最後一公里時，艾力克斯．葉開始衝刺，速度之快讓王爾德和電視導演們措手不及。進入最後400公尺，他超越對手，以領先6秒拿下金牌，完賽時間為1小時43分33秒。

艾力克斯．葉賽後表示，他還在試圖理解剛發生的事：「一切都很模糊...那是一個瘋狂的瞬間，一切開始明朗。我原本處境很糟、很困難，但我沒有放棄。」

艾力克斯．葉曾在2021東京奧運拿下男子銀牌，當被問及他是否是鐵人三項好手布朗里兄弟的接班人，艾力克斯．葉態度含糊。然而，3年後，26歲的他總算給出最顯而易見的答案。