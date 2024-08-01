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奧運田徑／男20公里競走 厄瓜多稱冠奪首金
巴黎奧運田徑項目今天登場，厄瓜多選手平塔多（Brian Pintado）繳出1小時18分55秒成績，在男子20公里競走項目奪冠，拿下本屆奧運田徑比賽的第1面金牌。
法新社報導，巴西選手邦芬（Caio Bonfim）以1小時19分9秒拿下銀牌，較參賽里約奧運時排名第4進步；西班牙世界田徑錦標賽冠軍馬丁（AlvaroMartin）則以1小時19分11秒摘銅。
這是繼培瑞斯（Jefferson Perez）於1996亞特蘭大奧運摘金後，厄瓜多在奧運男子20公里競走奪下的第2面金牌，也是厄瓜多在2024巴黎奧運首金。邦芬則為巴西拿下隊史首面競走獎牌。
競走場地在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）下方，選手得在1公里長的環形賽道上完成比賽。
一早到現場觀賽的群眾來自四面八方，包括一群頭戴墨西哥寬邊帽、為墨西哥選手大聲加油的民眾。
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