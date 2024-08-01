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奧運體操／唐嘉鴻單槓決賽對手 155公分日本小巨人2金寫歷史
日本20歲體操「小巨人」岡慎之助只有155公分，首次登上奧運舞台就驚豔全場，以86.832分打敗中國大陸張博恆和肖若騰，在男子體操個人全能賽奪金。他也有進入單槓、雙槓個人決賽，將成為「亞洲貓王」唐嘉鴻單槓決賽競爭對手。
岡慎之助父親喜歡棒球，希望他能向棒球名將阿部慎之助一樣，因此將他取名為岡慎之助。雖然他沒有朝棒球發展，但如今已是奧運金牌得主。
岡慎之助於2019年體操世青賽拿下男團和男子個人全能金牌，同時還拿到鞍馬銀牌及雙槓銅牌。沒想到在2022年日本全國錦標賽右膝十字韌帶斷裂，原本需要10個月復健，結果術後不到3個月就恢復訓練，不能跳就改練吊環，不錯過任何加強能力機會。
去年3月岡慎之助復出，6月亞錦賽奪下個人全能金牌、雙槓、單槓和男團銀牌，本屆巴黎奧運他6個項目都表現出色，以0.233分差距擊敗張博恆，岡慎之助成為史上第4位同時得到個人全能和團體賽金牌的選手。
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