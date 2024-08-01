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奧運鐵人三項／塞納河水質受爭議 選手：看到不該想太多的東西

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2024巴黎奧運的女子個人鐵人三項31日登場，比利時選手維梅倫攝於比賽途中。圖／路透
2024巴黎奧運的女子個人鐵人三項31日登場，比利時選手維梅倫攝於比賽途中。圖／路透

2024巴黎奧運鐵人三項賽事的游泳部分選在塞納河舉行，卻引發很多關於水質的爭議，最後延到31日上午登場，一位選手賽後受訪，談到跳進塞納河游泳是什麼滋味。

根據此前新聞與英國太陽報的報導，之前擔心連日大雨導致塞納河細菌含量升高，水質不宜游泳，鐵人三項賽前練習被迫取消，賽事也推遲，直到主辦單位31日宣布水質可安全游泳後，選手才終於按照計畫，在亞歷山大三世橋跳入塞納河競技。

儘管主辦單位開了綠燈，但比利時體育明星維梅倫（Jolien Vermeylen）對於河水狀況仍不太滿意。她在賽後接受VTM訪問時表示，「我喝了很多水，所以我們明天就知道我是否病了。當然，嚐起來不像可口可樂或雪碧」。

維梅倫告訴記者，「我在橋下游泳的時候，感覺跟看到了我們不應該想太多的東西」。她還表示，「塞納河已經髒了一百年了，所以他們不能說運動員的安全是優先事項，那是胡說八道！」

維梅倫說，「如果比賽沒有舉行，對奧委會、巴黎、法國將是一種羞辱。這是非做不可，他們也不能完全取消比賽，現在只能希望不會有太多運動員生病」。

維梅倫解釋她賽後為了避免生病而採取的措施，「我吃了益生菌，喝了養樂多，沒辦法做更多了」。她說，「我有想過別喝水，但沒用。就像我想過別失誤，但也沒用」。維梅倫在女子鐵人三項排名第24。

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2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點 鐵人三項

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